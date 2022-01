Polícia 26/01/2022 10:59 PM desarticula quadrilha e apreende 318 kg de maconha em Rondonópolis A Polícia Militar chegou ao flagrante após uma denúncia anônima informar que uma grande quantidade de entorpecentes seria distribuída pela cidade A Polícia Militar apreendeu 318 kg de substância análoga a maconha, na noite desta terça-feira (25.01), no município de Rondonópolis. Na ação, uma quadrilha composta por cinco homens, com idades entre 19 e 21 anos, foi presa em flagrante, e um adolescente de 17 anos apreendido. Conforme o boletim de ocorrência, por volta de 20h45, a equipe policial recebeu uma denúncia anônima via 190, informando que em uma residência no bairro Jardim Nova Era, havia chegado uma grande quantidade de entorpecentes que seria distribuída entre traficantes da região. No local informado, os policiais flagraram o momento em que um veículo entrava pela residência com outros dois carros estacionados. Todos os suspeitos, que estavam na frente da casa, tentaram empreender fuga ao avistarem a viatura da PM. Imediatamente, eles foram abordados e questionados sobre quem seria o proprietário da residência e dos veículos, mas ninguém se pronunciou. Foi iniciado procedimento de revista nos veículos, quando os policiais localizaram a grande quantidade de entorpecentes. Ao todo, a equipe localizou a quantidade de 424 tabletes de substância análoga à maconha, que totalizou 318 kg. Diante dos fatos, todos os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Rondonópolis e foram autuados pelos crimes de associação para o tráfico, formação de quadrilha, tráfico ilícito de drogas e corrupção de menores.

Voltar + Polícia