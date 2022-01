Polícia 27/01/2022 09:37 MT - PRF apreende cocaína presa ao corpo de passageiro de ônibus Polícia Rodoviária Federal apreendeu 3 kg de cocaína na tarde de quarta-feira (26), durante uma fiscalização de trânsito no km 211 da BR 364, município de Rondonópolis (212 km ao Sul de Cuiabá), quando um ônibus de transporte interestadual de passageiros foi abordado. Durante o procedimento de fiscalização policial, a equipe da PRF percebeu um certo nervosismo e inquietação por parte de um dos passageiros. Devido a isso, foi pedido seus documentos pessoais para conferência e perguntado sobre informações simples, como endereço de residência, qual destino da viagem e motivo, porém o homem não conseguia responder, o que levantou suspeita dos policiais. A partir disso, a equipe da PRF decidiu realizar uma busca pessoal no passageiro, foi então notado uma saliência rígida presa ao abdômen, momento em que ele disse levar algo por dentro da camisa. Após a retirada do produto que estava preso ao corpo do homem, foi constatado que tratava-se de cocaína, cerca de 3 kg da substância. Questionado sobre a situação, o passageiro relatou que foi recrutado em uma praça pública em Rio Branco e que levaria a droga até Goiânia. Diante dos fatos, o homem foi detido, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis.

