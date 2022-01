Polícia 29/01/2022 17:40 Homem é preso com 123 comprimidos de ecstasy e porções de cocaína Policiais Militares da Companhia de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) prenderam um homem de 49 anos por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (27.01), em Sinop. Com o suspeito, foram apreendidos 123 comprimidos de ecstasy e 27 porções de substância análoga à cocaína. Por volta de 21h30, a equipe Raio, em patrulhamento pelo Centro da cidade, recebeu informações sobre um suspeito que estaria realizando tráfico de entorpecentes próximo a um estabelecimento comercial. Segundo a denúncia, o homem praticava o crime dentro de um veículo Astra de cor prata. De posse das informações, os policiais localizaram o suspeito e realizaram abordagem. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas, na revista veicular, a equipe encontrou 24 porções de substância análoga à cocaína preparadas para venda. Questionado sobre o crime, o suspeito confessou que teria mais drogas em sua casa e informou o endereço para os policiais. Dentro da residência, foram encontrados mais três porções grandes de cocaína e 123 comprimidos de ecstasy. Ainda no imóvel, a equipe ainda apreendeu equipamentos utilizados para o tráfico e a quantia em dinheiro de R$ 979. Imediatamente o suspeito recebeu voz de prisão pelo flagrante de tráfico de drogas. O homem foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil para o registro da ocorrência e demais providências cabíveis.

