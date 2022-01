Na última sexta-feira, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização em frente a Unidade Operacional de Rondonópolis/MT, quando deu ordem de parada a um ônibus que fazia a linha Cascavel/PR – Porto Velho/RO.

Durante o procedimento de fiscalização no interior do ônibus, um dos passageiros levantou suspeita da equipe da PRF, uma mulher de 23 anos, apresentava tremor acentuado e nervosismo. Ao ser indagada sobre os motivos da viagem, informou que tinha ido visitar uma tia em Campo Grande, onde ficaria por cerca de 15 dias, porém, ela retornou bem antes do previsto, indagada quanto ao fato apresentou respostas controversas, o que gerou desconfiança dos policiais.

Diante da situação, a equipe da PRF decidiu realizar uma vistoria nas bagagens momento em que foi encontrado 19 tabletes de drogas, um total de 14,18 kg de maconha, estavam dentro de uma mochila guardada no compartimento acima da poltrona em que a moça estava sentada. Questionada sobre o ilícito, informou não saber do que se trava e desconhecer a origem do produto.

Diante dos fatos, a mulher foi detida, a princípio, pelo crime de tráfico de drogas, sendo conduzida junto ao material apreendido a Polícia Judiciária Civil.