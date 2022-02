Polícia 01/02/2022 12:11 Bope inicia curso de atirador para policiais nesta terça-feira (1º) Nesta primeira edição do curso, 14 policiais participam da instrução O Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar de Mato Grosso (Bope) realiza, nesta terça-feira (1º.02), a aula inaugural do 1º Curso de Atirador Designado Policial, na Capital. O evento acontece a partir das 16h, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT), no Centro Político Administrativo. O curso com carga horária de 138 horas/aulas prepara o policial por meio de treinamentos técnicos e táticos para aprimorar suas atividades na resolução de situações críticas, como, por exemplo, roubos a instituições financeiras, dentre outras ocorrências que seja necessário o emprego de técnicas não convencionais. Nesta primeira edição do curso, 14 policiais participam da instrução, entre eles policias militares de Mato Grosso da Capital e do interior, policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Estado do Paraná e equipes do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. A aula inaugural contará com a presença do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Jonildo José de Assis, e terá como palestrante o coronel Ronaldo Roque, da Diretoria da Agência Central de Inteligência (Daci).

