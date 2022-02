Um criminoso envolvido em um roubo a uma loja de conveniência em Juara, no norte do estado, foi preso nesta terça-feira (01.02), no distrito de Castelo dos Sonhos, no Pará, em cumprimento a um mandado judicial.

Após a fuga do assaltante, no dia do roubo, em novembro do ano passado, policiais civis de Tabaporã realizaram várias diligências investigativas para localizar o foragido. Com apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça (Ciber Lab), os investigadores de Tabaporã conseguiram localizar o assaltante, que se escondeu no distrito paraense, que faz divisa com Mato Grosso.

A ação policial contou com apoio das Polícias Civil e Militar do município de Novo Progresso (PA), que efetuaram a prisão do foragido, após a comunicação da Polícia Civil de Mato Grosso.

Os policiais paraenses apreenderam também um arma de fogo com o foragido.

Roubo

O suspeito fugiu de Juara, após o roubo no dia 04 de novembro, que resultou no confronto com equipes polícias locais. Na ação, seu comparsa foi a óbito e o suspeito que fez vários disparos contra as viaturas e conseguiu fugir.

O crime ocorreu por volta das 22h, quando os suspeitos invadiram a conveniência no bairro Jardim América e armados, roubaram dinheiro do comércio.

Logo após os fatos, a equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, encontrando os suspeitos trafegando em uma motocicleta. Ao dar sinal de parada, um dos suspeitos disparou contra os policiais e iniciou uma troca de tiros e a dupla fugiu a pé.

A Polícia Civil foi acionada e seguindo as manchas de sangue do suspeito que foi atingido, os policiais conseguiram localizá-lo no interior de uma residência. Na tentativa de abordagem, um deles tentou novamente oferecer resistência usando a arma de fogo, quando foi novamente atingido e não resistiu aos ferimentos.

A equipe da Perícia Técnica foi acionada e na casa em que o suspeito estava, além da arma de fogo que ele utilizava, foram apreendidas munições e porções de maconha. O segundo envolvido no roubo conseguiu fugir. Durante as investigações ele foi identificado e teve a prisão preventiva representada à Justiça. Parte do dinheiro levado da vítima foi recuperado.