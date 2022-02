Polícia 05/02/2022 11:55 Gazeta Digital Polícia recupera caminhonete do senador Carlos Fávaro e mata suspeito A Polícia Militar informou que localizou a caminhonete do senador Carlos Fávaro que havia sido roubada na madrugada deste sábado (5). O veículo - Amarok branca - foi encontrado em uma área rural próximo à estrada para Chapada dos Guimarães. Um suspeito, não identificado, foi morto durante a operação policial. De acordo com a PM, a corporação recebeu informações de que havia uma caminhonete abandonada em uma área de mata às margens da rodovia MT-351. Diante disso, foi solicitado apoio da Rotam para se deslocar até o local. Segundo informações da polícia, primeiro foi encontrada uma caminhonete modelo Chevrolet S10. Enquanto os policiais realizavam a checagem do veículo, a equipe percebeu a aproximação de um outro carro na propriedade e então procurou abrigo para realizar a abordagem. Mas, de acordo com informações da polícia, o suspeito resistiu à abordagem e foi necessário realizar disparo de armas de fogo para contê-lo. O homem foi atingido e recebeu atendimento médico do Samu, que constatou o óbito do suspeito no local. Ainda foi apreendido um revólver calibre 38mm, além de 5 munições.

