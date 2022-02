Um médico que atuava no programa ‘Mais Médicos’ em Goiânia (Goiás) foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal na manhã deste sábado (4), por orquestrar um esquema de “finan”. A operação foi feita pela PF de Mato Grosso, porque decorreu de uma prisão que aconteceu em Barra do Garças (MT) na última quinta-feira (3), quando uma mulher que dirigia um veículo Polo foi presa por apresentar Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) falso que estava sendo utilizado para “esquentar” o veículo FINAN.



FINAN é uma modalidade criminosa que consiste basicamente em financiar um veículo em muitas prestações, utilizando-se para isso do nome de terceiros, os chamados “laranjas”. No entanto, essas pessoas que fornecem o nome, geralmente em troca de uma determinada quantia em dinheiro, não têm a menor intenção de efetuar o pagamento das prestações do veículo adquirido. Posteriormente, o veículo financiado é revendido para outras pessoas a preços muito abaixo dos normalmente praticados no mercado.



Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão deste sábado (5), diversas chaves e documentos de veículos foram apreendidos na residência do médico. Também foi apreendida motocicleta um CB 1000 FINAN, que havia sido revendida na sexta-feira (4).



Início das investigações



A investigação começou em Barra do Garça na quinta-feira (3), em razão da prisão em flagrante da mulher que dirigia o Polo, feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os policiais federais analisaram os materiais aprendidos e descobriram que um médico que oferecia mais veículos a ela e o que esquema era maior.



O Delegado de Polícia Federal Mário Sérgio Ribeiro de Oliveira esclarece que “aquelas pessoas que colocam seu nome à venda, agindo deliberadamente como ‘laranja’, cometem o crime de estelionato, eis que financia um veículo sem a menor intenção de pagá-lo. Ou seja, obtém vantagem ilícita, em prejuízo alheio, ao induzir a instituição credora em erro”.



Além disso, o orquestrador do esquema também pode ser autuado pela prática do crime de receptação qualificada, caso oculte, tenha em depósito ou exponha à venda, no exercício de atividade comercial, mesmo em residência, coisa que sabe ser produto de crime (veículo FINAN, fruto do crime de estelionato).



Para não atrapalhar o andamento da investigação policial, maiores detalhes não puderam ser fornecidos pela autoridade policial. O Inquérito Policial segue em sigilo e deve ser concluído no prazo de 15 dias.



Se condenados, os investigados poderão ser sentenciados a pena de prisão de até 19 anos, consideradas as penas máximas dos crimes de falsificação de documento público, estelionato e receptação qualificada.