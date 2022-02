Política 10/02/2022 16:52 G1MT ALMT discute criar câmara setorial para mudar regras de concessão de rodovias Foto: Marcos Vergueiro Secom-MT O deputado estadual Faissal Calil apresentou uma proposta na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), nessa quarta-feira (9), de abertura de uma câmara setorial para mudar as regras de concessão de rodovias no estado. A proposta também prevê alterar a cobrança de pedágio. A Secretaria Estadual de Infraestrutura (Sinfra) disse que não vê razão para se posicionar sobre a proposta de mudança nas regras das concessões. Faissal questiona o modelo em que se paga antes pelo serviço, mas as rodovias continuam em “péssimo estado de conservação”. Ele cita como exemplo a MT-320, que fica no norte do estado. O parlamentar afirmou que já encaminhou requerimentos à Sinfra para tentar melhorias na região, mas não obteve retorno. “Essa rodovia recebeu mais de R$ 10 milhões de outorgas fixas, fora as variáveis. Qual foi a contrapartida disso? Tem gente morrendo, pois há falta de sinalização, falta de rotatória. O que eles fazem? Nada. Isso causa indignação. Não podemos deixar mais concessões desse tipo ocorrer”, pontou. Segundo o deputado, ainda não foi feito um pedido de abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), porque este é um ano eleitoral e a casa já tem três CPIs em andamento. Além de Faissal que presidirá os trabalhos, também devem participar dessa câmara os deputados Gilberto Cattani, Xuxu Dalmolin e delegado Claudinei.

