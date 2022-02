Política 11/02/2022 09:32 LINDOMAR LEAL I Assessoria de Imprensa Vereadores de Alta Floresta cobram recuperação de 4 bueiros no Ramal do Mogno Na manhã de quinta-feira (10), os vereadores Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) e José Vaz Neto “Eskiva” (PL) percorreram a estrada vicinal do Ramal do Mogno para verificar as condições de trafegabilidade e identificaram quatro bueiros com problemas. Conforme o presidente Tuti, a demanda foi repassada para o Poder Executivo e os vereadores cobraram do prefeito Valdemar Gamba e da secretaria de infraestrutura a recuperação tanto dos bueiros com a manutenção na vicinal. Os vereadores ressaltaram que por ser a principal via de acesso ao Ramal do Mogno, os problemas de trafegabilidade provocados principalmente pelo período chuvoso, tem afetado os agricultores.

Voltar + Política