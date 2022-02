Política 17/02/2022 15:28 Ulysses Moraes realiza fiscalizações no município de Apiacás O parlamentar percorreu a MT-206 e a MT-160 e viu pontes sem cabeceira ligando a pista. Foto: Divulgação Na terça-feira (15), o deputado Ulysses Moraes (União Brasil) cumpriu agenda no município de Apiacás. O parlamentar realizou uma série de fiscalizações, principalmente na área da saúde da região, mas também percorreu a MT-206, que liga Apiacás a Paranaíta e a MT-160. O deputado foi acompanhado pela vereadora da cidade, Carol enfermeira. “Conhecer a realidade do extremo norte de Mato Grosso foi muito importante. Fiscalizamos a situação do Hospital Municipal e conversamos com alguns comerciantes da cidade para entender a realidade do local. Recebemos várias demandas. Agora vamos estudar para ver no que vai ser possível ajudar”, diss,e Moraes. O deputado ainda percorreu a MT-206 que liga Apiacás a Paranaíta, e encontrou mais uma ponte do governo de Mato Grosso sem o encabeçamento. “Essa ponte que está há meses sem o encabeçamento e é uma vergonha ver que o governo está fazendo isso. Qual é a serventia de uma ponte nessas condições? Já enviamos requerimentos e indicações porque, infelizmente, existem inúmeras pontes nessa mesma situação. Mas, vamos continuar cobrando”, afirmou o parlamentar. Moraes ainda percorreu a MT-160, que liga Apiacás a Nova Monte Verde, e também fez a travessia de balsa pelo rio Apiacás. Conversando com profissionais que estão trabalhando nas obras da ponte sobre esse rio, o parlamentar foi informado que o encabeçamento de mais essa ponte não está prevista. “Uma vergonha, vamos continuar cobrando fortemente para que o governo de Mato Grosso dê uma solução em todas essas pontes do estado que estão sem a cabeceira. Do jeito que está não pode ficar”, finalizou o deputado.

