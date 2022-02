Política 19/02/2022 08:46 LINDOMAR LEAL I Assessoria de Imprensa Vereador Luciano Silva destaca redução de acidentes na Perimetral Rogério Silva após instalação de semáforos Em 2021 o vereador Luciano Silva (Pode) foi um dos vereadores que cobraram da administração municipal medidas eficazes de segurança no trânsito na Perimetral Rogério Silva com o objetivo de reduzir os acidentes.

Na sessão ordinária desta terça-feira (15/2), o vereador voltou a falar sobre esse tema, mas para enaltecer o resultado positivo obtido depois da instalação dos semáforos.

Com base nos dados informados pela 7ª Companhia Independente de Bombeiros Militar e da Direção de Trânsito, que foram divulgados pela Prefeitura de Alta Floresta e reproduzidos em vários sites de notícias da cidade, o Luciano Silva enalteceu a redução de 80% no número de acidentes leves.

“O que foi feito ali atingiu o objetivo que era salvar vidas e reduzir os acidentes. Então, o semáforo realmente tem cumprido sua função”, ressaltou ao destacar que após a instalação dos semáforos não foi registrado acidente com vítima fatal.

