Política 19/02/2022 08:52 Lindomar Leal/Assessoria Vereador Menin comemora ordem de serviço para empresa entregar despolpadeira para a Amovir Na sessão ordinária de terça-feira (15/2), o vereador Marcos Roberto Menin (MDB) comemorou ao anunciar a assinatura da ordem de serviço da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar para a empresa Eder Roberto de Paula ME entregar a despolpadeira para a Associação de Moradores da Vila Rural Júlio Domingues (AMOVIR). Menin destacou a emenda no valor de R$ 250 mil destinada pelo deputado federal Carlos Bezerra (MDB) para a compra do equipamento em atendimento a um pedido seu, e também uma emenda no valor de R$ 300 mil destinada pelo deputado federal Juarez Costa (MDB) para a construção do barracão. "Foi um pedido nosso e algumas idas a Cuiabá e está aí o resultado", frisou. A empresa terá um prazo de trina dias para entregar a máquina. Já o barracão depende da conclusão do projeto para a liberação do recurso. Por este motivo, Menin pediu celeridade para a equipe do departamento de engenharia da Prefeitura de Alta Floresta. "Já conseguimos uma parte desse projeto, acredito que falta a planilha e adequar ao local pra gente receber esse recurso também, então, é muito bom para a Vila Rural”, disse.

