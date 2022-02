Política 21/02/2022 09:22 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: Presidente da Câmara cobra recuperação de ponto crítico na 2ª Norte Foto: Divulgação A intensidade do período chuvoso tem afetado muitas estradas vicinais no município de Alta Floresta formando inúmeros pontos críticos, que estão dificultando a trafegabilidade. Atento a essas demandas, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), percorreu a Vicinal 2ª Norte na tarde de sexta-feira (18/2) e identificou um trecho muito crítico. Conforme o presidente do Legislativo Municipal, no local está se formando um atoleiro de grandes proporções e se não for feito nada pela prefeitura a tendência é que a situação piore e o local fique intrafegável. “Fomos até o ponto crítico e realmente a situação é complicada, já cobramos do prefeito Chico Gamba e da secretaria de infraestrutura a recuperação urgente do trecho para evitar que a situação piore”, disse.

Voltar + Política