Vereadores destacaram o estado avançado da obra e a importância da ponte para o município de Alta Floresta.

O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), e o vereador Francisco Ailton dos Santos (Republicano) visitaram na tarde de sexta-feira (18/2) o canteiro de obras da ponte do Rio Teles Pires, no Porto de Areia.

No local os vereadores se depararam com uma obra avançada, com ao menos três conjuntos de pilares com blocos e sapatas construídos em terra. “A obra está bem adiantada. As equipes estão concluindo a construção dos pilares na terra e vão iniciar nos próximos dias a construção dessas estruturas dentro do rio”, explicou o presidente Tuti.

A obra está sendo executada pela empreiteira Arteleste Construções Ltda e terá mais de 4,8 mil metros quadrados, resultado de um investimento de mais de R$ 22 milhões do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab).

O presidente do Parlamento Municipal vem acompanhando a construção desde o início e voltou a destacar que a construção desta ponte vai beneficiar Alta Floresta e toda a região, principalmente a população do Setor Norte e dos produtores da divisa com o Sul do Estado Pará.

Tuto também enalteceu a conquista da obra ao ressaltar a importante atuação do deputado estadual Ondanir Bortolini “Nininho” (PSD) juntamente com o senador Carlos Fávaro e o deputado federal Neri Geller, junto ao governador Mauro Mendes.

“É uma importante conquista para Alta Floresta graças ao governador Mauro Mendes, ao deputado Nininho, ao deputado Neri Geller e ao senador Carlos Fávaro, que destinaram os investimentos necessários para esta obra”, destacou Tuti.