Mais da metade dos atendimentos realizados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) em 2021 e no início de 2022 foram para alistamento, ou seja, confecção do primeiro título de eleitor. De 1º de janeiro até 21 de fevereiro deste ano, do total de 23.585 pessoas atendidas em todo o estado, 12.253 solicitaram a primeira via do documento. Em função das Eleições Gerais deste ano, o Cadastro Eleitoral será fechado no dia 04 de maio, portanto, este é o prazo final para o alistamento.

Em 2021, o alistamento eleitoral também representou mais da metade dos atendimentos realizados. De janeiro a dezembro, foram 42.154 operações desta natureza, entre o total de 83.014. As demais solicitações referem-se à transferência, revisão e segunda via do título.

Aqueles que desejam fazer o título de eleitor precisam se atentar ao prazo e fazer a solicitação o quanto antes. O atendimento está sendo feito de forma virtual, pelo site www.tre-mt.jus.br, que tem um passo a passo a ser seguido, com as orientações sobre os documentos exigidos e acesso ao requerimento do TítuloNet. Ao final do atendimento, é gerado um número de protocolo para acompanhar o andamento da solicitação.

O alistamento e o voto são obrigatórios para brasileiros maiores de 18 anos, e facultativos para maiores de 16 e menores de 18 anos, analfabetos e maiores de 70 anos. Apesar de ser facultativo, a Justiça Eleitoral incentiva o exercício do voto já a partir de 16 anos de idade e ressalta que jovens de 15 anos que forem completar 16 até a data das eleições, que neste ano ocorrerão no dia 02 de outubro, também podem fazer o alistamento e votar.

Após fazer o alistamento, o eleitor pode ter acesso ao título pelo aplicativo E-título, que pode ser baixado em smartphone ou tablet, nas plataformas iOS ou Android.