Tuti, Bernardo e Ailton percorreram a vicinal para verificar as condições de logística e identificaram vários pontos de atoleiro.

A intensidade do período chuvoso tem afetado principalmente as estradas vicinais no município de Alta Floresta, com a formação de atoleiros e pontos críticos que estão dificultando a passagem veículos e maquinários. Na intenção de verificar as condições de trafegabilidade das estradas do Setor Leste, os vereadores Olen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), presidente da Câmara Municipal, Bernardo Patrício dos Santos (MDB) e Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) percorreram a Vicinal 4ª Leste e identificaram vários pontos críticos, inclusive a formação de atoleiros.

Os vereadores também acompanharam os trabalhos de recuperação que era realizado pela secretaria de infraestrutura em alguns trechos da vicinal e reforçaram a cobrança para manter o serviço em todos os pontos críticos do setor.

As cobranças dos vereadores também chegaram ao prefeito Valdemar Gamba, com o pedido de atenção para a zona rural com ações que evitem a interdição de estradas e garantam as condições de trafegabilidade, principalmente para o escoamento da produção do agronegócio.