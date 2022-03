Política 03/03/2022 07:26 CÍNTIA BORGES MIDIA NEWS Botelho sai de viagem e Janaina assume comando da Assembleia Deputada ocupa presidência em meio a votação de projeto polêmico e incerteza jurídica sobre Mesa Foto: Reprodução A deputada Janaina Riva (MDB) anunciou na tarde desta quarta-feira (2) que vai assumir temporariamente a presidência da Assembleia. Ela toma o lugar do atual presidente da Casa, deputado Eduardo Botelho (União), que está em viagem. Janaina retomará os trabalhos após recesso de Carnaval de uma semana e em meio ao julgamento do mérito da ação no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a possibilidade de reeleição de cargos na Mesa Diretora. “Conversei com Botelho, ele tinha uma viagem marcada e assumirei a sessão de quarta-feira. Espero que os trabalhos continuem de forma natural, tranquila”, afirmou. Janaina só poderá ocupar o comando da Casa porque na semana passada o ministro do STF Alexandre de Moraes concedeu uma liminar que permitiu a recondução da composição da Mesa Diretora eleita em junho de 2020. Nela, Janaina ocupa o cargo de vice-presidente. “A Mesa, apesar de mudar o presidente, o vice, e os integrantes, é muito parecida com a que já estava. Acredito que será tranquila a retomada dos trabalhos”, afirmou. O comando da Casa, no entanto, deve terminar já no fim da próxima semana, previsão do retorno de Botelho de viagem. Essa é a segunda vez que a deputada assume o comando da Assembleia. A primeira foi em abril de 2019. "Pretendemos fazer mais dobradinhas como essa para abrir espaço. Eu já tinha passado por essa experiência. Fui a primeira mulher da história a passar por essa experiência, e querermos fazer isso mais e mais vezes". "Queremos normalizar a participação das mulheres enquanto presidente de Poderes e membros de diretorias e cargos de poder no Estado", completou. Pauta polêmica Janaina conduzirá a Casa em meio a discussão do projeto de lei que muda a repartição da arrecadação do ICMS aos municípios. Na semana que vem, o secretário de Estado de Fazenda Rogério Gallo, o chefe da Casa Civil Mauro Carvalho e representantes do Banco Mundial deverão ir à Casa defender o texto aos parlamentares. Na pauta ainda está o projeto da “partilha” do ICMS e ainda o que trata da implementação do Programa de Incentivo ao Saneamento Básico em Mato Grosso (Prosan/MT). “Teremos várias pautas importantes. Temos o ICMS e vamos falar sobre a questão do saneamento que é uma pauta que desperta interesse de municípios principalmente aos que ainda não tercerizaram o serviço de água, lixo. Essa pauta dará bastante discussão com envolvimento de prefeitos e vereadores”, afirmou.

