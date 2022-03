Política 04/03/2022 15:57 Só Notícias TCE faz 1ª sessão ordinária do ano e julgará contas do ex-prefeito Asiel Bezerra de Alta Floresta O pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE) realiza a 1ª sessão ordinária do ano, por videoconferência, na próxima terça-feira (8), a partir das 8h30. Em pauta, constam 38 processos, dentre eles as contas de Governo de 2020, do último ano da administração do ex-prefeito Asiel Bezerra. Também será apreciado o balanço das contas do mesmo do ex-prefeito de Tangará Fabio Junqueira, assim como as contas da prefeitura de Tapurah, da gestão do prefeito Iraldo Ebertz. Os pareceres – favoráveis ou contrários – não foram informados. Estão previstos julgamentos de contas anuais de governo e de gestão, tomadas de contas, auditorias, representações de natureza interna, homologação de medidas cautelares, consulta e recursos. As sessões ordinárias e extraordinárias do tribunal pleno e das câmaras julgadoras serão realizadas por meio de videoconferência em caráter excepcional e temporário. A medida considera a necessidade de se manter a prestação dos serviços essenciais de controle externo durante a situação de emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (Covid) e estará em vigor durante a pandemia.

