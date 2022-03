Política 07/03/2022 12:39 Reunião da Câmara Setorial Temática das Rodovias acontece nesta quarta-feira (9) A CST das Rodovias terá sua primeira reunião. Ela tem por objetivo avaliar, acompanhar, discutir e propor medidas referentes às concessões de serviço público de construção, manutenção e exploração de rodovias situadas no Estado de Mato Grosso. De acordo com o presidente da CST, deputado Faissal Calil (PV), a ideia de se instalar a Câmara Setorial Temática se deve ao fato de que recursos estão sendo destinados pelo BNDES para as concessionárias, na ordem de R$200 milhões, sem, contudo, que haja transparência que se espera para esses contratos. Faissal explica, a título de exemplo, que não se vê por parte das concessionárias de serviço público a disponibilização dos cronogramas de obras em sítio mantido na internet conforme preceitua a Lei nº 10.578/2017. A CST das Rodovias terá como membros titulares, presidente Faissal Calil; relator Eleus Vieira de Amorim (SINDMAT - Sindicato de Transporte de Cargas); João Carlos Ribeiro da Silva (BIGCOOPER - Cooperativa de Transportes e Serviços); advogado Paulo Rogério de Oliveira; vereadora por Tangará da Serra, Elaine Antunes de França; vereador por Alta Floresta, Darli Luciano da Silva; vereador por Colíder, Marcelo Fraccari Canova e os deputados Gilberto Cattani; Xuxu Dalmolin e Delegado Claudinei. Quarta-feira - 09/03 9h – Sessão plenária. 15h - Reunião remota para instalação da CST das Rodovias (Deputado Faissal). Sala 202.

