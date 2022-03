Política 09/03/2022 15:36 LINDOMAR LEAL I Assessoria de Imprensa Câmara de Alta Floresta realiza Sessão Ordinária especial em homenagem ao Dia da Mulher Programação começou com café da manhã servido para as servidoras do Poder Legislativo e se estendeu com a Sessão Ordinária dedicada ao Dia Internacional da Mulher. Para celebrar o Dia Internacional da Mulher nesta terça-feira (08/03), a Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta preparou uma programação especial que começou com um café da manhã servido para as servidoras do Poder Legislativo e encerrou com a realização de uma Sessão Ordinária especial. A sessão contou com a presença do prefeito Valdemar Gamba, da primeira dama Vilma Boaro Gamba, da delegada regional Ana Paula Reveles de Carvalho, a 2º Tenente Eveline Wayda de Araújo Oliveira, comandante da Patrulha Maria da Penha no 9º Comando Regional da Polícia Militar, além de outras policias militares e civis, a presidente do Conselho Municipal de Educação, Mônica Marques, e várias mulheres de diferentes segmentos da sociedade. A delegada Ana Paula destacou a criação de ações voltadas para o enfrentamento da violência e na defesa dos direitos da mulher no município de Alta Floresta, e destacou a Patrulha Maria da Penha no 9º Comando Regional da Polícia Militar e Núcleo de Atendimento Especializado especialmente para mulheres, idosas, crianças e adolescentes na Delegacia Regional, e parabenizou a Câmara Municipal pela implementação de políticas públicas voltadas para a mesma causa. "Fico muito feliz em ver que esta Casa de Leis também tem implementado políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, os senhores estão de parabéns", disse. A professora da Unemat Campus Alta Floresta, Rosane Duarte Rosa Seluchinesk, doutora em Desenvolvimento Sustentável, destacou a importância de usar o espaço da tribuna do Poder Legislativo para dar ênfase no contínuo desafio de ser mulher: diálogos consigo mesma e com o outro. “Quando recebi o convite fiquei muito feliz porque eu poderia estar aqui no meu lugar de fala e ter mulheres falando sobre as questões que envolvem a nossa cidade, no lugar de fala delas, seria muito importante também”, ressaltou. A vereadora Ilmarli Teixeira (PT) destacou a sessão ordinária especial em homenagem às mulheres e a importância da participação da mulher na construção de políticas públicas voltadas ao bem da sociedade e que ocupam os mais variados espaços na sociedade. “Esse momento é especial onde está casa cola uma sessão dentro de um projeto especial, que somos nós mulheres. Quero agradecer ao presidente Tuti por disponibilizar toda a estrutura necessária para a realização desse momento especial”, agradeceu Ilmarli. “Esse momento é especial. Parabéns a todas as mulheres. Toda mulher tem direito de lutar e conseguir o que quer, então, desde a faxineira até a deputada parabenizo todas as mulheres por esse dia maravilhoso”, disse a vereadora Leonice Klaus dos Santos (PDT). O presidente Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB) parabenizou os vereadores por dedicar seus pronunciamentos especialmente para homenagear as mulheres. “Realizamos uma sessão especial voltada às mulheres no nosso município por ser uma data realmente marcante e que precisa ser sempre comemorada. Parabéns as vereadoras Ilmarli e Leonice por esta sessão tão bonita, contem sempre comigo”, disse o presidente.

