Política 11/03/2022 16:01 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social aprova desafetação de área para construção da Escola Arte de Aprender A Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social composta pelos vereadores Douglas Pereira Teixeira de Carvalho (presidente), Bernardo Patrício dos Santos (vice-presidente e relator) e Leonice Klaus dos Santos aprovou na manhã desta sexta-feira (11/03) o Projeto de Lei 2.139/2021, que autoriza a desafetação de 6.223.64 metros quarados de um Lote Público localizado entre os Setores “C” e “E” para a construção da nova sede da Escola Municipal Arte de Aprender. A proposta do Executivo Municipal foi aprova pela Comissão Permanente sem ressalvas e agora segue, por indicação do relator, para apreciação da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. A reunião aconteceu na sala de reuniões das comissões e contou com o apoio da Secretaria de Apoio às Comissões Parlamentares e da Secretaria de Divisão Parlamentar da Casa de Leis.

