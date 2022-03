Política 14/03/2022 17:55 Lindomar Leal/Assessoria Presidente da Câmara, prefeito de Alta Floresta e secretário de infraestrutura visitam construção de ponte no Rio Teles Pires Foto: Divulgação “É uma obra extremamente importante para Alta Floresta e região e está estado avançado”. Esta foi a avaliação feita pelo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), o prefeito Valdemar Gamba (PSD) e o secretário de infraestrutura, Roberto Patel, ao visitar o canteiro de obras da ponte rodoviária de concreto que está sendo construída na região do Porto de Areia, próximo da divisa entre Mato Grosso e Pará. A obra está sendo executada pela empreiteira Arteleste Construções Ltda e terá 550 metros de extensão e 8,80 metros de largura. O Governo do Estado vai investir R$ 22.077.000,00 do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab). Para o presidente Tuti, o perfeito Valdemar Gamba e o secretário Roberto Patel, a construção desta ponte é extremamente importante para o desenvolvimento da região, principalmente por fazer a ligação dos dois Estados favorecendo o transporte da produção de grãos e de gado na região. Na visita ao canteiro de obras, o presidente do Parlamento Municipal, o chefe do Poder Executivo e o Secretário de Infraestrutura foram recepcionados pelo responsável técnico pela obra verificaram a construção das primeiras estruturas de base em térrea e dentro do rio. “Esta obra é uma conquista extremamente importante para o nosso município e toda a região porque vai melhorar a logística de transporte da nossa produção. Está obra só está acontecendo graças ao governador Mauro Mendes que destinou o recurso necessário para a execução da obra e ao trabalho incansável do deputado estadual Nininho, do deputado federal Neri Geller e do senador Carlos Fávaro na busca pelo desenvolvimento de Alta Floresta”, destacaram.

