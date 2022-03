Política 24/03/2022 14:38 LINDOMAR LEAL Assessoria de Imprensa Vereador Luciano Silva homenageia oficiais de justiça com Moção de Congratulações A Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta aprovou na sessão ordinária de terça-feira (22/03) a Moção de Congratulações nº 013/2022, de autoria do vereador Darli Luciano da Silva (Podemos) em homenagem aos Oficiais de Justiça, pela passagem alusiva ao Dia desses profissionais, celebrado em 25 de março, bem como o brilhante e honroso desempenho de suas funções em atender as demandas judiciais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O vereador Luciano Silva enalteceu a celebração da data como forma de destacar a grande importância do trabalho cotidiano do oficial de justiça, que é um servidor público que tem como função executar mandados judiciais expedidos por meio de decisão de juízes de direito. “Parabéns àqueles que são responsáveis por transformar sentenças em fatos, garantindo o cumprimento da justiça, nas cidades e nos rincões, e para tal, em diversos momentos necessitam de habilidades atléticas, psicológicas, conciliatórias, entre outras, para concluir com êxito a sua missão”, enalteceu o Vereador. Foram homenageados: Ariane Chianesi Borges, Marcos José de Faveri de Lima, Fernando Henrique Zilio da Silva, Manoel José de Lira Neto, Sandro Chimento, Marilia Lopes dos Santos, Luiz Gonzaga da Silva Filho, Nadir Terezinha Jasper Mucellini, Ericon Dias da Silva, Dalmir Janning, Fernando Valentim Moreira, Camila Romannini da Silva Hartwig, Alan Henrique Freires Livi e Jair de Fátima Michelan. “É com prazer que faço isso sabendo do trabalho desses profissionais e os riscos que eles correm e nada mais justo que fazer o mínimo que é uma homenagem como esta”, disse Luciano Silva.

