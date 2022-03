Política 24/03/2022 16:52 Executivo atende Nininho e libera R$ 1,8 milhão para compra de ambulâncias O governo de Mato Grosso atendeu as emendas parlamentares de autoria do deputado estadual Ondanir Bortolini (Nininho – PSD) e já liberou para nove municípios recursos para a aquisição de ambulâncias. Foram contempladas as prefeituras de Alta Floresta, Glória D’Oeste, Barra do Garças, Confresa, Cocalinho, Água Boa, Ribeirãozinho, Itiquira e Colniza. Cada município recebeu R$ 200 mil, totalizando R$ 1,8 milhão. As novas ambulâncias beneficiam 230 mil moradores. “Os pacientes passam a receber um transporte de qualidade. A minha preocupação é fazer com que os municípios possam oferecer uma saúde eficiente e humanizada”, destaca Nininho. MAIS RECURSOS O Governo do Estado também está prestes a liberar os recursos de emendas para Alto Araguaia – R$ 200 mil, para a compra de uma ambulância –, e Alta Floresta – também R$ 200 mil para a aquisição de van destinada ao transporte de pacientes. “Pode parecer pouco, mas esses veículos são importantes para os pacientes dos municípios, para quem precisa sair da sua cidade com destino a Cuiabá, por exemplo. Por isso, esse meu empenho para levar conquistas à população”, reforça Nininho. O deputado lembra que nos últimos dois anos do seu mandato já viabilizou aos municípios de Mato Grosso a liberação de recursos para a compra de mais de 30 ambulâncias.

