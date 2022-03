O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Água Boa, ofereceu denúncia contra Valdoir Bento Tavares, que se apresentava na região como Márcio Túlio Ribeiro Gonçalves, chegando inclusive a se tornar vereador em Nova Nazaré fazendo uso de identidade falsa. O acusado vai responder pelos crimes de falsa identidade, inserção de declaração falsa em documentos, utilização de documento público alterado e posse sem autorização de armas de fogo de uso permitido.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, protocolada no dia 21 de março, Valdoir Bento Tavares foi preso em flagrante no dia 07 de março por crime de homicídio qualificado, cometido no ano de 2007 em Ariquemes, no estado de Rondônia. O cumprimento da ordem judicial ocorreu durante operação denominada “Camuflagem”, executadas nas cidades de Nova Nazaré (MT) e Auranã (GO). Além dele, também foi preso seu irmão, Valteir Bento Tavares.

Segundo o MPMT, no momento da prisão, o denunciado se apresentou com a identidade falsa. Durante as investigações, foi constatado que Valdoir Bento Tavares assumiu a identidade de seu primo Márcio Túlio Ribeiro Gonçalves, que faleceu quando ainda era criança. De posse da certidão de nascimento do primo falecido, o denunciado expediu os demais documentos (CPF, RG, Cartão SUS, Carteira de Motorista, Título de Eleitor).

Consta na denúncia que o denunciado mantinha em sua posse, no interior de sua residência, várias armas e munições adquiridas mediante a utilização de documentação pessoal falsa. O laudo de apreensão inclui um Rifle com carregador Cbc 7022, calibre 22; uma Carabina Rossi Special, calibre 38; duas pistolas Taurus, calibre 9 mm, 3.208 munições, calibre 22 intactas, 235 munições, calibre 9 mm, e 50 munições, calibre 38.

O denunciado está preso preventivamente no município de Água Boa.