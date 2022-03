“Doe sangue e ajude a salvar vidas’’. Essa mensagem juntamente com a informação do hemocentro mais próximo do endereço do consumidor estarão presentes nas faturas de energia, água, gás e de planos de saúde dos mato-grossenses. A iniciativa faz parte da Lei nº 11.694 aprovada pelos deputados estaduais e sancionada, na sexta-feira (25), pelo Governo de Mato Grosso.

Desta forma, passa a ser obrigatório que as concessionárias de serviços públicos, essenciais, juntamente com as operadoras de planos de saúde divulguem nas faturas mensagens de incentivo à doação de sangue. A medida deve ajudar a suprir a demanda de transfusão sanguínea no Estado, a exemplo das crianças com anemia falciforme, acidentados no trânsito e os que passam por cirurgias eletivas.

“É fundamental que concessionárias de serviços como água, energia elétrica e gás, e as operadoras de planos de saúde, entrem nesse mutirão da vida, divulgando em suas faturas de consumo mensagens de incentivo à doação de sangue”, diz. “Isso nada mais é que colaborar para a ampliação do número de doadores no Estado”, reforça.

Barranco ainda chama a atenção para o “extraordinário alcance” dessa medida para Mato Grosso. “Temos que expandir a cultura solidária, de amor ao próximo. Uma única doação de sangue pode salvar até quatro vidas. O sangue é insubstituível, sem ele é impossível viver. Logo, doar sangue espontaneamente é um gesto de amor e solidariedade, podendo gerar muitos sorrisos”, finaliza.