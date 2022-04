Política 01/04/2022 10:33 Gabriel Soares| Estadão Mato Grosso Governador exonera três secretários e o comandante-geral da PM O governador Mauro Mendes (União) oficializou nesta sexta-feira, 1º de abril, a exoneração de três secretários e do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Jonildo Assis. Eles deixarão suas pastas para disputar cargos nas eleições deste ano, cumprindo a exigência da legislação eleitoral. Os secretários exonerados são Gilberto Figueiredo (Saúde), Silvano Amaral (Agricultura Familiar), e Nilton Borges Borgato (Ciência, Tecnologia e Inovação). A exoneração deles foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) que circula nesta sexta-feira. O secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Beto Dois a Um, já havia sido exonerado pelo governador em edição extra do Diário Oficial que circulou na quinta-feira (31). Além desses quatro, o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, também pediu exoneração do cargo. Entretanto, ainda não é certo que Carvalho disputará qualquer cargo eletivo este ano. Sua missão deve ser nos bastidores da política, coordenado e organizando as chapas do União Brasil para o pleito eleitoral. O governador deve anunciar os nomes dos novos secretários até a próxima segunda-feira, 4 de abril, quando será realizada a cerimônia de posse dos substitutos. Por hora, apenas o nome do novo comandante-geral da Polícia Militar foi revelado. O coronel Alexandre Correa Mendes assumirá o cargo de comandante-Geral da Polícia Militar nesta sexta-feira, 1º de abril, em cerimônia que será realizada no Quartel do Comando-Geral. Segundo fontes do Estadão, o militar teria sido escolhido ao cargo devido ao perfil agregador.

