Política 02/04/2022 06:34 Folha Max Deputado Faissal Calil saí do Partido Verde e migra para o Cidadania, liderado por Marco Marrafon Federação do partido com PSDB motivou filiação de Faissal Calil O deputado estadual Faissal Calil confirmou, nesta sexta-feira (1º), sua saída do Partido Verde. O parlamentar migrou para o Cidadania, que é liderado em Mato Grosso pelo ex-secretário de Estado de Educação, Marco Marrafon. O partido deve fechar uma federação com o PSDB para a eleição de outubro. O planejamento inicial de Faissal era migrar para o PL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, de quem ele passou a ser defensor ferrenho nos últimos meses. No entanto, o parlamentar não foi aceito na sigla pelos outros integrantes, que alegaram não ter mais espaço para o deputado na chapa que será formada para a eleição. Assim como Faissal, Ulysses Moraes e Xuxu Dal Molin também tiveram suas filiações ao PL rejeitadas pelos membros do partido. Para Calil, a expectativa é que, com a ida para o Cidadania, a federação com o PSDB consiga eleger dois deputados estaduais em outubro. A possibilidade de não apoiar o governador Mauro Mendes (UB) em uma possível reeleição também pesou na decisão do parlamentar.

