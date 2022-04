Política 04/04/2022 06:22 MidiaNews Fim da janela partidária: veja para onde foi cada deputado de MT Na AL, 10 mudaram de legenda; na Câmara, metade dos parlamentares estão de "casa nova" Com o fim da janela partidária à meia-noite deste sábado (02), dez deputados estaduais e quatro federais mudaram de legenda, segundo levantamento feito pelo MidiaNews. No Legislativo Estadual, somado ao deputado Elizeu Nascimento – que migrou do União Brasil para o PL antes mesmo do período estabelecido pela legislação eleitoral – há 11 parlamentares definitivamente de “casa nova” na Casa. João Batista, que era o único representante do Pros no Parlamento, abandonou o partido para se unir ao PP do colega Paulo Araújo. O PDT também perdeu representação na Casa após o deputado Allan Kardec, que presidia o partido, decidir se unir ao PSB do primeiro-secretário Max Russi e do colega Drº Eugênio. O União Brasil, resultado da fusão do PSL com o DEM – concretizada em fevereiro deste ano –, se tornou a maior bancada do Parlamento estadual após receber a filiação de Sebastião Rezende e Xuxu Dal Molin, que deixaram o PSC. O partido já contava com o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, e o líder do Governo, Dilmar Dal’Bosco. Com isso, o PSC fica sem representante no Legislativo estadual. Marcos Lopes/ALMT Partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL que já havia cooptado o deputado Elizeu Nascimento antes mesmo da janela partidária conseguiu garantir mais duas filiações: do Delegado Claudinei e de Gilberto Cattani. Todos deixaram o União Brasil. O PV foi mais um partido que “desapareceu” da Assembleia Legislativa após o Drº Gimenez e o colega Faissal Calil saírem da legenda. Gimenez mudou para o PSD, do colega Ondanir Bortolini, o Nininho. A legenda também recebeu a filiação de Wilson Santos, que decidiu abandonar o PSDB, sigla pela qual se elegeu. Faissal, por sua vez, preferiu se unir ao Cidadania, que não tinha nenhum representante no Parlamento até então. O deputado Ulysses Moraes se desfiliou do União Brasil e encarou uma “via crucis” para tentar entrar uma nova legenda, uma vez que nenhum partido estaria aceitando a sua filiação. Ele encontrou abrigo no PTB. Os demais parlamentares permaneceram nas legendas pelas quais foram eleitos (veja a lista completa no final da matéria). Câmara Federal Na Câmara Federal, a “dança da cadeiras” envolveu quatro deputados. Bolsonarista, Nelson Barbudo saiu do União Brasil e filiou no PL. MidiaNews O PL também foi a escolha de José Medeiros, que decidiu abandonar o Podemos. Medeiros ainda estudou se iria novamente trocar de partido, mas acabou permanecendo na sigla. Já Emanuelzinho, que foi convidado a deixar o PTB após atritos na sigla, migrou para o MDB, que já tinha como representantes os deputados federais Carlos Bezerra e Juarez Costa. O partido, então, se tornou a maior bancada mato-grossense na Câmara. O Drº Leonardo, por sua vez, trocou o Solidariedade pelo Republicanos. Os demais deputados – Rosa Neide (PT) e Neri Geller (PP) – permaneceram nos partidos pelos quais foram eleitos. Listas Abaixo está a lista de como ficou a composição da Assembleia Legislativa. Mudaram durante a janela partidária: Allan Kardec – do PDT para o PSB Delegado Claudinei – do União Brasil para o PL Drº Gimenez – do PV para o PSD Faissal Calil – do PV para o Cidadania Gilberto Cattani – do União Brasil para o PL João Batista – do PROS para o PP Sebastião Rezende – do PSC para o União Brasil Ulysses Moraes – do União Brasil para o PTB Wilson Santos – do PSDB para o PSD Xuxu Dal Molin – do PSC para o União Brasil Permanecem: Carlos Avallone – PSDB Dilmar Dal’Bosco – União Brasil Drº Eugênio – PSB Drº João – MDB Eduardo Botelho – União Brasil Elizeu Nascimento – PL Janaina Riva – MDB Lúdio Cabral – PT Max Russi – PSB Nininho – PSD Paulo Araújo – PP Valdir Barranco – PT Valmir Moretto – Republicanos Thiago Silva – MDB Na Câmara Federal, a composição ficou da forma descrita abaixo. Mudaram durante a janela partidária: Emanuelzinho – do PTB para o MDB Drº Leonardo – do Solidariedade para o Republicanos José Medeiros – do Podemos para o PL Nelson Barbudo – do União Brasil para o PL Permanecem: Carlos Bezerra – MDB Juarez Costa – MDB Neri Geller – PP Professora Rosa Neide – PT

