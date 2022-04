Política 05/04/2022 10:19 Lindomar Leal/Assessoria Vereadores Tuti e Ailton acompanham recuperação de ponto crítico na MT-325 Foto: Divulgação O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, e o vereador Francisco Ailton dos Santos (Republicanos), acompanharam na tarde de sexta-feira (01/04) a recuperação de um ponto crítico na MT-325. Conforme os vereadores, para melhorar as condições de trafegabilidade no trecho danificado pela chuva, a Secretaria de Infraestrutura patrolou e cascalhou o local. Após a conclusão do serviço, o tráfego de veículos principalmente de carga foi liberado. Tuti e Ailton explicaram que o local fica no topo de uma subida e por estar bem acidentado os caminhões e carretas, até veículos utilitários, tinham dificuldades para passar e para evitar a interdição do local a prefeitura, atendendo pedido dos moradores e usuários da rodovia, realizou a manutenção necessária.

