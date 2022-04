O Partido Social Democrático de Mato Grosso (PSD-MT) realiza neste sábado (9), em Cuiabá, o encontro estadual do partido. No evento, a sigla vai apresentar os pré-candidatos a deputado estadual e federal, que deverão concorrer aos cargos nas eleições deste ano. Além disso, está confirmada a adesão de mais prefeitos à sigla.

Presidente regional do PSD, o senador Carlos Fávaro ressaltou a alegria de chegar a esta fase do processo eleitoral com duas boas chapas encaminhadas. “Foram cerca de seis meses trabalhando no fortalecimento do partido, buscando importantes lideranças políticas que estão comprometidas com o desenvolvimento de Mato Grosso. Tenham a certeza de que apresentaremos o melhor projeto à população”.

Além da busca por novas filiações e o fortalecimento em todas as regiões do Estado, o PSD ampliou sua bancada na Assembleia Legislativa. O partido recebeu os deputados estaduais Dr. Gimenez e Wilson Santos e teve a volta do ex-vereador Toninho de Souza, que, inclusive, ocupa atualmente uma cadeira no Parlamento com a licença do deputado Ondanir Bortolini, o Nininho.

Para Fávaro, os três reforços engrandecem o partido. “Foram adesões muito importantes. O Dr. Gimenez é uma grata revelação na política e tem representado de forma muito efetiva a região Oeste. Wilson dispensa apresentações, tem anos de bons serviços prestados, assim como o Toninho, que foi um excelente vereador”.

O PSD também receberá o reforço de novos prefeitos, que se juntarão aos 22 gestores que já integram o partido, além dos 15 vice-prefeitos. “Nosso jeito de fazer política é olhando no olho da população, é buscando atender aos anseios da pessoas e isso se reflete no aumento no número de filiados e no crescimento do partido”, finalizou o presidente regional da sigla.