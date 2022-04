Política 10/04/2022 07:45 PSD-MT lança pré-candidatos a deputado com o objetivo de eleger a maior bancada Opções são um mix de velhos e novos nomes na política O Partido Social Democrata (PSD) lançou neste sábado (9) a plataforma de pré-candidatos a deputados estadual e federal, num mix de velhos e novos nomes na política. Estão na fila, por exemplo, os deputados Wilson Santos e Dr. Gimenez, novos filiados, Pedro Satélite (ex-deputado estadual) e Toninho de Souza (ex-vereador por Cuiabá e suplente de deputado estadual em exercício de mandato) e Ondanir Bortolini “Nininho”. Dentre os novos nomes estão herdeiros de políticos, como Irajá Lacerda e Rafaela Binotti. “Nós temos chance de fazer a maior bancada estadual em Mato Grosso. E nossa mensagem é conectar pessoas, vereadores, prefeitos, ministros. Ninguém consegue se comunicar sozinho, por isso o PSD trabalha de baixo pra cima”, disse o senador Carlos Fávaro, presidente do diretório estadual. O PSD é o primeiro partido em Mato Grosso a lançar oficialmente seu quadro de pré-candidatos. O evento aconteceu na manhã deste sábado, em um hotel em Cuiabá. Representantes do Partido Progressistas (PP) foram atraídos ao evento pelo acordo entre os partidos para apoiar a candidatura de Neri Geller ao Senado.

