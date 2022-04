Política 13/04/2022 11:35 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: Comissão de Saúde realiza reunião para discutir sobre emenda de custeio Foto: Divulgação Convocada pela Comissão de Saúde, por meio do presidente Douglas Pereira Teixeira de Carvalho (PSC), aconteceu no final da tarde de segunda-feira (11/04) uma reunião entre os vereadores, a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde para discutir sobre a destinação de emendas de custeio para o município de Alta Floresta. A preocupação da Comissão de Saúde, que é composta também pelo vereador Bernardo Patrício (vice-presidente) e pela vereadora Leonice Klaus, era com o prazo para o município apresentar a documentação necessária para que o Governo do Estado efetivasse o pagamento das emendas impositivas apresentadas por vários deputados estaduais. A superintendente de saúde, Maria Sirleide Gonçalves da Silva, explicou que a documentação foi providenciada ainda na semana passada juntamente com a resolução do Conselho Municipal de Saúde. Conforme ela, há previsão de o município receber R$ 770 mil de emendas para custeio que serão investidas no atendimento à população. Participaram da reunião os vereadores Oslens Dias dos Santos (Tuti – PSDB), Claudinei de Souza Jesus (MDB), Douglas Pereira Teixeira de Carvalho (PSC), Ilmarli Teixeira (PT), Francisco Ailton dos Santos (Republicanos), Leonice Klaus dos Santos (PDT), Marcos Roberto Menin (MDB), o secretário interino de saúde, José Aparecido de Souza, o presidente do CMS, Christian Lima e Robson Falcão, assessor do deputado estadual Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa. A reunião contou com o apoio da Secretaria de Divisão Parlamentar e da Secretaria de Apoio às Comissões Permanentes.

