Política 13/04/2022 16:54 ALMT aprovou moção de repúdio a Lula por causa da defesa ao aborto (Foto de José Cruz/Agência Brasil) A Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovou uma moção de repúdio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O motivo teria sido o posicionamento do petista em defesa do aborto. De acordo com Gilberto Cattani (PL), autor do pedido de moção de repúdio, Lula cometeu um discurso de ódio e desrespeitou os cristãos ao defender o aborto. “Ele tem incitado o discurso de ódio, ameaçado as famílias brasileiras, vem incitando à perseguição de parlamentares e tentado a abolição de forma violenta o Estado Democrático de Direito”, disse o deputado na tribuna. Três votos contra Apenas três parlamentares foram contra o pedido: Valdir Barranco, Lúdio Cabral, ambos do PT, e Wilson Santos, do PSDB.

