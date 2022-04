Política 14/04/2022 11:27 Lindomar Leal/Assessoria Presidente da Câmara de Alta Floresta acompanha início das obras de pavimentação da MT-325 O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos (Tuti – PSDB) acompanhou na última semana o início das obras de pavimentação asfáltica da rodovia MT-325 sentido Pista do Cabeça. Tuti explicou que nesta primeira etapa o Governo de Mato Grosso vai pavimentar mais de 20 quilômetros da rodovia estadual com recursos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab). “É uma obra sonhada durante muitos anos pela população e extremamente importante para o desenvolvimento de Alta Floresta que sai do papel e passa a ser realidade. Queremos parabenizar o governo do estado pelo investimento e a população pela conquista principalmente o setor produtivo que terá uma logística de transporte mais adequada para a retirada da produção”, ressaltou Tuti.

