O PSB oficializou em evento na noite da última terça-feira (19) a pré-candidatura da médica pediatra Natasha Slhessarenko ao Senado Federal e de sua mãe, Serys Slhessarenko, a deputada federal. O nome de Natasha já vinha sendo ventilado como uma das opções do partido desde sua filiação, no entanto, o PSB também já tinha flertado com a pré-candidatura do deputado federal Neri Geller (PP).



“Precisamos sair um partido grande, um partido fortalecido, gigante dessa eleição. Contem comigo, estou aqui não é para fazer número, é para fazer bonito, e vamos eleger a terceira mulher senadora pelo nosso estado”, disse Natasha em seu discurso, que foi publicado em suas redes sociais.



“Conseguimos fazer um grande quadro de pré-candidatos para deputado federal. Hoje são 12 nomes, somente 9 poderão disputar, mas é bom termos nomes a mais. Deputado estadual da mesma forma, vamos ter uma chapa completa, dividida no Estado Inteiro. Homens e mulheres preparados. Também temos uma pré-candidata ao Senado”, reforçou o deputado estadual Max Russi, presidente do PSB-MT.



De acordo com a assessoria do PSB, o partido possui 12 nomes que poderão figurar na chapa para deputado federal e 27 nomes que poderão compor a chapa para deputado estadual. Russi destacou que a reunião inaugurou uma série de reuniões que serão realizadas em várias cidades de Mato Grosso, e que servirão para o diretório e os pré-candidatos ouvirem as bases e colher as informações que possam construir um projeto de governo.



“Queremos andar pelo Estado de Mato Grosso, fazer encontros regionais, ouvir a militância, a base, colher as propostas e trazer para a construção de um plano de governo que chegue a todas as regiões e a todos os municípios, que gere desenvolvimento e oportunidade para todos. Essa é a proposta do PSB, um partido que trabalha muito as causas sociais, para diminuir as desigualdades. Nossos encontros regionais serão importantes”, destacou Max Russi.