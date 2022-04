Política 22/04/2022 12:07 Lindomar Leal/Assessoria Secretário de Infraestrutura assume compromisso de construir galeria na 3ª Leste a pedido do presidente Tuti O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos (Tuti – PSDB) e o secretário de infraestrutura de Alta Floresta, Roberto Patel, percorreram na tarde de terça-feira (19/04) a Vicinal 3ª Leste, no Setor Leste, para verificar as condições de uma ponte de madeira localizada na Comunidade Mundo Novo. Conforme Tuti, o secretário de infraestrutura fez o compromisso de iniciar na próxima semana os trabalhos de remoção da estrutura de madeira para a construção de uma galeria pré-moldada de concreto armado. “A construção dessa galeria pré-moldada vai resolver o problema de todo ano ter que realizar a manutenção na estrutura de madeira e será uma obra importante para o setor produtivo, que precisa de estrabas em boas condições para o transporte da produção de grãos e da pecuária”, ressaltou o presidente Tuti.

