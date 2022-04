Política 24/04/2022 06:30 MidiaNews "O PT agiu com preconceito e discriminação", critica Julier sobre Tigresa MidiaNews O ex-juiz e pré-candidato a deputado federal, Julier Sebastião (PT), criticou a decisão do diretório estadual do partido de barrar a filiação da atriz pornô Esther Caroline Perralto, a "Tigresa Vip". A crítica foi feita em reação a uma enquete do MidiaNews que questionou se o leitor viu preconceito por parte da sigla. Segundo ele, a decisão contraria o estatuto do partido. Para Julier, o diretório estadual agiu com “preconceito” e “discriminação”. “Trata-se de uma mulher negra, de origem humilde e pobre, aqueles a quem o PT, na sua carta, no seu estatuto, sempre jurou defender e representar politicamente”, disse. “Portanto, a decisão da executiva regional do Partido dos Trabalhadores é marcada por preconceito, discriminação e dissimulação. Um absurdo perto daquilo que o PT torce para que o Brasil seja: mais livre, democrático, diverso, ou seja, respeitando a diversidade entre todos”, acrescentou. "Tigresa" foi barrada, segundo o presidente regional do PT, deputado estadual Valdir Barranco, por vício em seu processo de filiação. A decisão ocorreu logo após a sigla ser alvo de críticas nas redes sociais por conta da possível candidatura da atriz pornô à Assembleia Legislativa. O anúncio da pré-candidatura foi feito em uma reunião na sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT), junto com outros nomes do partido. Julier lembrou que em 2018, o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, elegeu o ator pornô Alexandre Frota para deputado estadual. "Ele foi eleito, exerceu mandato e hoje não apoia mais Bolsonaro, é contra esse governo abusivo e discriminitório. E o PT não pode seguir uma direção diferente daquilo que seu estatuto sempre garantiu, que é a defesa dos direitos das mulheres, especialmente das mulheres negras e pobres", disse. Atriz pornô "Tigresa" se tornou famosa na internet em 2015, aos 17 anos, ao compartilhar vídeos pornográficos feitos com o marido. Hoje, ela tem site próprio para assinantes, um canal no Youtube e publicações na plataforma XVideos.

