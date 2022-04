Política 27/04/2022 15:30 Presidente da Câmara acompanha recuperação da MT-325 sentido Porto de Areia O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos (Tuti – PSDB) acompanhou na manhã do dia 23, sábado, os trabalhos de recuperação dos pontos críticos da MT-325, no trecho que dá acesso ao Porto de Areia. Máquinas e caminhões trabalharam a todo vapor para restaurar trechos danificados pelo período chuvoso e que estavam prejudicando a trafegabilidade, sobretudo, o transporte da produção na região. “A Prefeitura de Alta Floresta através da secretaria de infraestrutura está intensificando os trabalhos de manutenção nas estradas vicinais e também nas rodovias estaduais, com o propósito de melhorar a trafegabilidade e na MT-325 a equipe do secretário Roberto Patel fez um excelente trabalho patrolando e cascalhando os pontos de atoleiro existente”, frisou o presidente Tuti.

