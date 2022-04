Política 28/04/2022 16:40 Lindomar Leal/Assessoria Câmara concede Prêmio Mulher Destaque nesta sexta-feira em Sessão Solene Reconhecimento! Esse é o objetivo da Sessão Solene que a Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta realizará na noite desta sexta-feira (29/04) para concessão do Prêmio Mulher Destaque – Edição 2022. Com início previsto para às 19 horas, a sessão irá homenagear as personalidades escolhidas por cada vereador e vereadora por ações de relevância e reconhecimento à luta dessas mulheres, que inspiram outras pelas suas atitudes e o seu empoderamento feminino em razão da sua grande contribuição para o reconhecimento do papel da mulher na sociedade. “Relevante e justa é a referida homenagem, pois enaltece a atuação efetiva de mulheres que, além de ser um dos alicerces da família e de suas residências, ainda contribuem com o desenvolvimento da cidade. Além da rotina profissional, muitas coordenam a família, cuidam dos filhos, zelam pela casa, realizam trabalhos voluntários, sendo exemplo de dedicação e superação”, enaltece o Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2022 assinado por todos os vereadores e aprovado na Sessão Ordinária do dia 8 de março – Dia Internacional da Mulher. O Prêmio Mulher Destaque foi instituído pela Lei Municipal nº 1.558, de 03 de julho de 2007. A honraria foi outorgada pelo Legislativo Municipal por meio de Projetos de Decreto Legislativo aprovados em plenário pelos vereadores. Este ano serão homenageadas: Lucinéia Martins de Matos , por indicação do vereador Adelson da Silva Rezende;

Senira Terezinha Mergen , por indicação do vereador Bernardo Patrício dos Santos;

Elsa Maria Lopes do Santos , por indicação do vereador Claudinei de Souza Jesus;

Rilccelle Nogueira da Silva , por indicação do vereador Darli Luciano da Silva;

Vilma Aparecida Boaro Gamba , por indicação do vereador do Derci Paulo Trevisan;

Janete Colla Sisti Sabino dos Santos , por indicação do vereador Douglas Pereira Teixeira de Carvalho;

Solange Aparecida Arrolho da Silva , por indicação da vereadora Ilmarli Teixeira;

Andréia Lins Inácio Santos , por indicação do vereador Francisco Ailton dos Santos;

Márcia Lopes Vendrametto , por indicação do vereador José Vaz Neto;

Sonia Vanice Gonçalves Marques , por indicação da vereadora Leonice Klaus dos Santos;

Vera Lucia dos Santos , por indicação do vereador Marcos Roberto Menin;

Neize Machado Dutra Sierra , por indicação do presidente Oslen Dias dos Santos;

Maria José Rocha da Silva, por indicação do vereador Reginaldo Luiz da Silva.

