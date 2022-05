Política 02/05/2022 15:31 Folha Max PT decide hoje futuro de atriz pornô; defesa cita "tribunal de exceção" Após vir a tona o áudio em que a deputada federal Rosa Neide diz que acionou o diretório nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) para tomar providências contra a filiação da atriz pornô Ester Caroline, conhecida como Tigresa Vip, os advogados Paulo Lemos e Julier Sebastião, responsáveis pela defesa da atriz, encaminharam nota à imprensa para afirmar que o áudio vazado comprova a tese de “falsidade ideológica” feita pelo diretório estadual para barrar a filiação. A reportagem do FOLHAMAX apurou que ainda nesta segunda-feira (2) haverá uma reunião do diretório estadual para deliberar a respeito da polêmica filiação da atriz pornô. Também é aguardada uma manifestação do diretório nacional. Com a pretensão de ser candidata a deputada estadual, a atriz se filiou ao PT. Porém, dias depois, o presidente do diretório do partido em Mato Grosso, deputado estadual Valdir Barranco, declarou que a filiação foi barrada por não preencher requisitos de formalidade. No áudio que veio a público, a deputada Rosa Neide expôs uma articulação junto ao diretório nacional, presidido por Gleisi Hoffmann, para barrar a filiação. “Eu encaminhei [o vídeo] para a presidenta Gleisi, assim como um texto meu como deputada federal de Mato Grosso colocando a situação. E a partir de segunda-feira, o diretório nacional do partido há de analisar o que nós de Mato Grosso estamos a enfrentar”, disse. “[...] Se é para fazer campanha política sendo chacota para o País, não estou disposta. Já enviei para presidenta, e espero que segunda-feira, nosso presidente Valdir Barranco, e o restante da Executiva do partido possam fazer uma reunião e discutir essa questão antes que seja tarde demais”, completou. A defesa de Ester diz que levanta a hipótese de que o áudio não seja verdadeiro, mas, se confirmado, entende que houve um tribunal de exceção para impedir a candidatura da atriz pornô. ÍNTEGRA DA NOTA DA DEFESA DE ESTHER CAROLINE NOTA PÚBLICA: ÁUDIO CONFIRMA INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA FILIAÇÃO DE ESTER A Defesa de Ester Caroline Henrique Bonometo Pessatto, via seus advogados, Paulo Lemos e Julier Sebastião, vem a público declarar que o áudio exposto na imprensa estadual e nacional, difamatório e injurioso, apenas confirma que a interdição da filiação de Ester nunca se deu por "erros formais". Apesar de, em um primeiro momento, causar total perplexidade o conteúdo do áudio atribuído à deputada Rosa Neide, que não pode se considerar ser a expressão de todo o Partido dos Trabalhadores, a Defesa tem insistido desde o início que a argumentação oficial do dirigente estadual é falsa ideologicamente, eis que a filiação de Ester seguiu todos os ritos e, ao final, logrando conquistar o status de ato jurídico perfeito e direito adquirido, baloartes da segurança jurídica e do próprio Estado de Direito. Entretanto, a narrativa constante do áudio é tão atentatória à dignidade da pessoa humana e embargante do livre exercício da cidadania, que a Defesa considera a hipótese de não ser da deputada Rosa Neide. Recentemente a deputada declarou que é contra qualquer tipo de discriminação. Portanto seria uma contradição intransponível, todavia passível de reparação. Rosa Neide é filiada ao Partido dos Trabalhadores, uma agremiação que Ester sempre considerou e continua considerando combater o preconceito e acolher os marginalizados e esquecidos; e, como esse áudio é profundamente eivado de discurso de ódio e desprezo de classe, há a esperança de que possa ter sido outra pessoa a gravar ele. A Defesa gostaria de ouvir o lado da deputada sobre isso, que ela tenha o direito que o Diretório Estadual usurpou e cerceou da Ester: ao contraditório e ampla defesa. A Defesa afirma com veemência que o propósito de Ester sempre foi ingressar nas fileiras do Partido dos Trabalhadores para somar, para continuar a militância que já fazia voluntariamente, de forma alguma para causar medo ou ser considerada um risco para o projeto de quem quer que seja. Ela já tem sua própria estrela, desnecessário tirar a estrela de alguém. Há espaço para todas e todos. Mas, se esse áudio for verídico, algo repugnante e criminoso, mesmo assim a Defesa pode garantir que Ester se abstém de desejar que a deputada Rosa Neide, ou qualquer filiado, seja julgada por um Tribunal de Exceção e jogada à fogueira com a boca amordaçada, por incompatíveis com o espírito republicano, a democracia, pluralidade e diversidade, como fizeram contra si própria. A Defesa ainda vislumbra um desfecho conciliatório, onde o bom-senso e o ordenamento jurídico, o próprio Estatuto do partido, prevaleçam, principalmente agora, mais claro do que nunca o motivo discriminatório da exclusão, sendo revigorada sua filiação, desde a data antes avalisada pelo Diretório Nacional, e escrita uma nova história daqui em diante, no compasso da inclusão social. Por fim, a Defesa precisa registrar o que escuta diuturnamente de Ester, o PT é muito maior do que uma ou meia-dúzia de pessoas, sem confundir atitudes opressoras de uma minoria, com a atuação admirável, de luta e construção de um país melhor para os brasileiros e estrangeiros que vivem aqui, da imensa maioria dos filiados e mandatários do partido, repetidas vezes citado por ela o ex-presidente Lula. Paulo Lemos Julier Sebastião

