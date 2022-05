Política 10/05/2022 06:29 Lindomar Leal/Assessoria Vereadores Tuti, Ailton e Bernardo acompanham reforma do Posto de Saúde na Comunidade Mundo Novo Foto: Divulgação Na manhã de segunda-feira (09/05) o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos (Tuti – PSDB) e os vereadores Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) e Bernardo Patrício dos Santos (MDB) visitaram o Posto de Saúde na comunidade Mundo Novo, na Vicinal 3ª Leste com o objetivo de acompanhar as obras de reforma. Conforme os vereadores, as melhorias realizadas pela Prefeitura de Alta Floresta através dos reeducandos do Projeto Nova Chance, vão melhorar significativamente o atendimento da população, além de resolver um problema antigo da unidade de saúde. Nesta etapa, a equipe de trabalhadores está substituindo a cobertura. Além das telhas danificadas o madeiramento também está sendo substituído. O presidente do Parlamento Municipal explica que as melhorias eram um compromisso assumido pelo prefeito Valdemar Gamba. Até a conclusão das obras, o atendimento da população daquela região será feito em uma estrutura provisória montada no Clube de Mães da comunidade.

Voltar + Política