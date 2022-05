Política 13/05/2022 06:13 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: Prefeito faz compromisso com vereadores para construção de galeria na 4ª Leste Divulgação O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos (Tuti – PSDB), e os vereadores Bernardo Patrício dos Santos (MDB) e Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) verificaram in loco a situação crítica de uma ponte de madeira localizada na vicinal 4ª Leste, zona rural do município, e cobraram do prefeito Valdemar Gamba e do secretário de Infraestrutura a construção de uma galeria pré-moldada de concreto armado para resolver o problema na localidade Conforme os vereadores, a ponte de madeira apresenta problemas todo ano e principalmente agora, com a expansão do setor produtivo e a colheita de grãos na região, além do transporte de gado e o transito das pessoas que residem e utilizam a estrada vicinal diariamente, é necessário que a Prefeitura de Alta Floresta construa uma estrutura definitiva e duradoura para resolver o problema. Em atendimento à reivindicação dos vereadores, o prefeito Valdemar Gamba assumiu o compromisso de construir a galeria.

