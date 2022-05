Política 14/05/2022 09:36 Lindomar Leal/Assessoria Vereadores Tuti, Ailton e Bernardo acompanham início da construção de galeria pré-moldada na 3ª Leste O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos (Tuti – PSDB), e os vereadores Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) e Bernardo Patrício dos Santos (MDB) visitaram no começo da semana as obras de construção de uma galeria pré-moldada na Vicinal 3ª Leste. A galeria com estrutura de concreto armado irá substituir uma ponte de madeira, que todo ano apresenta problema em sua estrutura causando transtorno e risco de acidente para os condutores que trafegam pela vicinal. Outro ponto destacado pelos vereadores Tuti e Ailton foi a necessidade da galeria para atender também o setor produtivo na região, visto que as pontes de madeira não suportam o peso das carretas e caminhões carregados de grãos e gado, respectivamente.

