Política 16/05/2022 16:34 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: Vereador Naldo destaca medição para reforma de duas salas de aula na Escola Boa Esperança Engenheiras da Prefeitura de Alta Floresta fizeram a medição em visita realizada com o secretário de gestão, governo e planejamento, Robson Quintino, e com a secretária de educação, Lucineia Martins de Matos. Foto: Divulgação O vereador Naldo da Pista (Republicanos) acompanhou o secretário de gestão, governo e planejamento, Robson Quintino, a secretária de educação, Lucineia Martins de Matos, e duas engenheiras da Prefeitura de Alta Floresta na visita realizada na semana passada na Escola Estadual Boa Esperança, localizada na Comunidade Ourolanda. Conforme o vereador, a visita teve como objetivo dar andamento no compromisso feito pelo prefeito Valdemar Gamba em 2021 de reformar duas salas de aulas da antiga estrutura da escola, para atender a educação infantil. “O intuito da reforma das salas é para que a escola possa atender todos os alunos em um único período do dia, para melhorar a logística do transporte escolar trazendo mais conforto e segurança, e também trazer horários mais flexíveis na tentativa de diminuir a taxa de desistência de alunos devido às dificuldades encontradas para se conseguir ir em busca de ensino no setor rural”, ressaltou o Vereador. Naldo informou também que as engenheiras fizeram a medição de toda a área e a intenção inicial é a reforma e a construção de dois banheiros e um parque infantil.

