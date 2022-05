Política 20/05/2022 12:52 Arthur Santos da Silva - Olhar Direto Magistrado remete ao TSE ação que questiona outdoor contra ex-presidente Lula Foto: Reprodução O juiz Cleber Luis Zeferino de Paula, da 22ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, remeteu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) representação proposta pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em face do Sindicato Rural de Sinop e da WH Luminosos e Fachadas. Processo pede reconhecimento de suposta propaganda eleitoral antecipada, em forma de outdoor, vinculada à imagem do précandidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o PT, a propaganda tem “o evidente propósito de desincentivar os cidadãos de Sinop a votar no ex-Presidente Lula numa possível candidatura, o que fere gravemente o equilíbrio da campanha eleitoral, ainda mais levando-se em consideração que é feita por meio de outdoor”. O Partido dos Trabalhadores pede a imediata retirada das propagandas irregulares e condenação dos representados em multa. o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de incompetência deste Juízo Eleitoral e remessa do feito ao Tribunal Superior Eleitoral. Em sua decisão, o magistrado salientou que, “tratando-se de suposta propaganda eleitoral antecipada que prejudicaria pretenso candidato à Presidência da República, a competência para processar e julgar as representações é do Tribunal Superior Eleitoral”. Decisão é do dia 18 de maio.

