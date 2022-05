Política 21/05/2022 13:40 Assessoria de Imprensa Alta Floresta: Presidente da Câmara e prefeito acompanham retomada da pavimentação no Jardim Renascer O presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Oslen Dias dos Santos (Tuti – PSDB) e o prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba (PSD), acompanharam, na segunda-feira (16.05) a retomada das obras de pavimentação e drenagem de águas pluviais na avenida da liberdade, no bairro Jardim Renascer. A obra está sendo executada com recurso destinado pelo senador da república Jayme Veríssimo de Campos e já soma um investimento de R$ 480.597,14 (quatrocentos e oitenta mil, quinhentos e noventa e sete reais e quatorze centavos). O presidente Tuti explicou que com esse investimento, a Prefeitura de Alta Floresta vai executar um total de 4.123,77 metros quadrados de pavimentação resolvendo, com isso, um problema antigo que afeta os moradores sempre no período chuvoso.

Voltar + Política