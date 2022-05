Política 23/05/2022 17:33 Assessoria Alta Floresta: Prefeito atende indicação do presidente da Câmara e constrói galeria na 3ª Leste O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, vistoriou na manhã desta sexta-feira (20.05) a construção de uma galeria pré-moldada de concreto armado construída pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, na vicinal 3ª Leste. A obra foi executada em atendimento a uma indicação do vereador Tuti, que havia apresentado ao prefeito Valdemar Gamba a demanda dos moradores daquela região e reforçado a cobrança ao destacar a expansão do setor produtivo e a importância de o município garantir que a população tenha estradas em boas condições de transporte. “Levamos a demanda da população ao prefeito Chico Gamba e ele se comprometeu em construir esta obra. Então, só temos que agradecer o prefeito e parabenizar o secretário de Infraestrutura, Roberto Patel e sua equipe pela obra de qualidade”, agradeceu Tuti. A vistoria na obra foi acompanhada pelo vereador Bernardo Patrício dos Santos (MDB), que também tem demandas no Setor Leste apresentadas ao Executivo Municipal juntamente com o presidente da Câmara Municipal e o vereador Francisco Ailton.

