Política 24/05/2022 06:28 www.blogdoeduardogomes.com.br Vereador de Alta Floresta ganha destaque em blog que apresenta possíveis pré-candidatos no legislativo estadual Sucesso é a melhor definição para a série diária (de segunda a sábado) deste blog: Você conhece quem pede seu voto? Nesta semana a vereador por Alta Floresta ganhou destaque mais uma vez no blog que está dedicando o período para apresentação de possíveis pré-candidatos para uma vaga no legislativo estadual. O blog produz artigos diariamente falando sobre política e políticos, no capítulo XXXIII Luciano Silva é lembrado mais uma vez. Confira: A série chegou ao capítulo XXXIII e prossegue na segunda-feira, 23. O conteúdo é imperdível. No capítulo inicial o material mostrou políticos que seriam virtuais pré-candidatos, mas que ficarão fora da disputa. Na sequência, aleatoriamente focalizou 33 nomes que exercem ou não mandatos eletivos. Os textos narram a trajetória desses políticos na vida pública mostrando históricos de denúncias pelo Ministério Público, condenações, bloqueios de bens, prisões, escândalos em que se envolveram, projetos e leis por eles aprovados, obras que realizaram e qual o papel de cada um na construção da cidadania e do desenvolvimento de Mato Grosso. Da bancada federal foram focalizados os deputados federais Carlos Bezerra e Juarez Costa (ambos MDB), Rosa Neide (PT), Dr. Leonardo (Republicanos), José Medeiros (PL) e Neri Geller (PP). Neri tentará o Senado e os demais buscarão a reeleição. Na Assembleia Legislativa foram focalizados: Janaína Riva (MDB), Carlos Avallone (PSDB), Wilson Santos (PSD), Eduardo Botelho (União), Max Russi (PSB), Allan Kardec (PSB), Gilberto Cattani (União), Dilmar Dal Bosco (União) e Valdir Barranco (PT). Desse grupo à exceção de Allan Kardec, que é pré-candidato a deputado federal, os demais tentarão a reeleição. Foram focalizados os vereadores Edcley Coelho (PSB), de Vila Bela da Santíssima Trindade; Luciano Silva (Podemos), de Alta Floresta; e Ícaro Reveles (PDT), de Várzea Grande, todos pré-candidatos a deputado estadual. A série dedicou capítulos aos pré-candidatos a deputado federal Rui Prado (PSD), ex-presidente da Famato e da Aprosoja; Neuma Morais (PSB), primeira-dama de Rondonópolis; Coronel Fernanda (PL), ex-candidata ao Senado; Mauro Rosa (PSD), ex-prefeito de Água Boa; Flávio Stringueta (Republicanos), delegado da Polícia Civil; Procurador Mauro (PSOL), servidor da Receita Federal; Ernando Cardoso (Republicanos), ex-candidato a suplente de senador; e Juliana Kolankiewicz (MDB), primeira-dama de Água Boa. Nas postagens, os pré-candidatos a deputado estadual Arlan Catulé (União), ex-vereador por Ribeirãozinho; Júlio Campos (União), ex-governador e ex-senador; Priscila Dourado (PSB), primeira-dama de Alto Araguaia; Gilberto Figueiredo (União), ex-secretário estadual de Saúde; Cláudio Paisagista (PTB), ex-candidato a prefeito de Rondonópolis; Márcia Pinheiro (PV), primeira-dama de Cuiabá; e Baiano Filho (União) ex-deputado estadual e ex-secretário estadual de Cultura, Esporte e Lazer. A série ainda focalizará os pré-candidatos ao governo e vice-governador, demais nomes ao Senado, e outros postulantes aos cargos de deputado federal e deputado estadual. Caso haja definição das suplências de senador, bem antes das convenções, esses nomes também serão abordados.

